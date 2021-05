Stromversorgung : Westnetz überprüft die Sicherheit der Holzmasten

Weeze Sicherheit geht vor: Der Energieversorger Westnetz überprüft zurzeit in Weeze und Wemb die nötige Standfestigkeit von rund 800 Holzmasten.

(RP) Zurzeit kontrolliert der Verteilnetzbetreiber Westnetz in Weeze und Wemb die Holzmasten der Stromversorgung. Bei der Kontrolle werden nicht mehr standfeste Masten entsprechend klassifiziert und durch neue ersetzt. „Die Versorgungssicherheit beim Strom steht dabei an erster Stelle“, erklärt Ingo Ewald als zuständiger Netzbetriebsmeister. Rund 800 Holzmaste werden in Weeze überprüft. Die Firma Kremer Mastenschutz aus Velbert arbeitet im Auftrag von Westenergie. Die Mitarbeiter können sich ausweisen. Grundstückseigentümer und Anlieger werden gebeten, den Fachkräften den Zutritt zu ihren Grundstücken zu ermöglichen, die selbstverständlich die Corona-Schutzmaßnahmen berücksichtigen und einhalten. Rückfragen können unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 93786389 an das Regionalzentrum Niederrhein gerichtet werden.