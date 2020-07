Ärger um Lkw in Kevelaer : Betonpfosten gegen parkende Lastwagen auf B-9-Parkplatz

Berendonk Kurz vor der Stadtgrenze von Geldern liegt ein Restaurant mit großem Parkplatz an der B 9. Das Gelände steuern viele Brummifahrer an, um dort zu übernachten. Das sorgt für Ärger.

Der Parkplatz an der B 9 vor dem amerikanischen Restaurant in Berendonk ist vor allem bei Lastwagenfahrern beliebt. Die wollen in dem Lokal allerdings nicht speisen, sondern auf dem Gelände davor die Nacht verbringen. Das sorgt für Ärger, wie ein Anwohner in der jüngsten Ratssitzung berichtete.