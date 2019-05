Tourismus in Kevelaer : Kevelaers salzige Brise auf der Hüls

Kevelaer Im Gradierwerk auf der Hüls rieselt die Sole bereits am Schwarzdorn entlang. Noch ist dort Baustelle. Im Frühjahr 2020 soll alles fertig sein.

Über den Platz an der Hüls weht ein rauer Wind. Ich stapfe über die Wiese, dem neu gebauten Gradierwerk entgegen. Ich habe das Gefühl, ich kann freier Atmen, das kann aber auch an dem Menthol-Kaugummi liegen, das ich mir gerade in den Mund geschoben habe. Um das Gradierwerk selbst ist ein Bauzaun gezogen. Wer den Nutzen nicht verstehen will, der kann es auf dem Schild nachlesen: „Betreten der Baustelle verboten.“ Das macht aber nichts. Beim näher Rangehen, mit Stopp vor dem Bauzaun, höre ich es schon rieseln. Die Sole rinnt herunter. Später wird mir Sandra Kimm-Hamacher von der Stadt Kevelaer schreiben, dass der Salzgehalt bei drei Prozent liegt. Nach dem Gradierprozess, das heißt durch das Herunterrieseln am Reisig, konzentriere sich der Salzgehalt der Sole auf 12 bis 14 Prozent. Vor meinem geistigen Auge tauchen Bilder von Menschen auf Liegen auf, die in einem Salzstollen die besondere Luft einatmen. Mich trennen zwar durch den Zaun drei Meter von dem schwarzen Reisig-Kontrukt, aber gefühlt, ist die Luft salzig.