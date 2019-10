Angebot in Kevelaer : An Halloween mit der Taschenlampe ins Museum

KEVELAER Ausstellung „Unendliche Geschichten“ erkunden.

An Halloween darf man sich auch im Niederrheinischen Museum ein bisschen gruseln. Daher startet am Donnerstag, 31. Oktober, um 17 Uhr wieder die beliebte Kinder- und Familienführung „Nachts im Museum“. Dieses Mal werden die Kinder- und Jugendbücher in der aktuellen Sonderausstellung „Unendliche Geschichten“ – Die Buchsammlung Juliane Metzger erkundet. In der Dunkelheit erscheinen die Räume jedoch ganz anders als am Tag und man kann nie sicher sein, ob sich in der Ausstellung nicht noch etwas ganz anderes verbirgt. Also Taschenlampe mitbringen. Anmeldungen bis drei Tage vorher an der Museumskasse, unter 02832 954120 oder per Mail info@niederrheinischesmuseum-kevelaer.de. Der Eintritt kostet für Kinder 3,50 Euro und für Erwachsene fünf Euro. Kinder unter sechs Jahren in Begleitung sind willkommen. Wer mag, darf im Kostüm kommen.