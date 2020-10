Kreativität in Corona-Zeiten : Besondere Ideen zu St. Martin in Kevelaer

Martinslaternen sollen in Kevelaer auch in Corona-Zeiten gebastelt werden, obwohl keine Umzüge stattfinden. Foto: Schule

Kevelaer Umzüge gibt es nicht, aber auf Tüten und Laternen soll in der Marienstadt nicht verzichtet werden. Zudem wollen Schüler Tischlaternen für die Seniorenheime basteln.

Vieles ist in diesem Jahr anders – doch auch in dieser Zeit fühlt sich das Martinskomitee Kevelaer für die Brauchtumspflege „St. Martin“ verantwortlich. Zwar wird in Kevelaer auf Umzüge jeder Art verzichtet, nicht aber auf die vielen Traditionen, die mit St. Martin verbunden sind. Es wird gebastelt, es wird gefeiert, und Kevelaer taucht in das Licht vieler Laternen ein.

„Wir werden in Kevelaer das Fest des Heiligen St. Martin feiern und das Brauchtum pflegen“, so Bernd Pool, Präsident des Martinskomitees Kevelaer. Mit den Verantwortlichen der Schulen und der Kindergärten und Kindertageseinrichtungen wurde gemeinsam überlegt.

Das Ergebnis lasse sich sehen, meint Pool. In den Kindergärten und in allen Schulen werden Martinslaternen gebastelt. Es wird auch in diesem Jahr Martinstüten geben. Der St. Martin wird die Grundschulen besuchen, und man wird hier, wie auch in den Kindergärten und den Kindertageseinrichtungen, das Fest in den Räumlichkeiten der Einrichtungen mit den Kindern feiern.

Der Wettbewerb für Martinslaternen wird stattfinden, und die ausgezeichneten Laternen werden in einer Ausstellung präsentiert.

Aus Reihen der Pädagogen der weiterführenden Schulen stammt die Idee, Tischlaternen zu basteln und diese zu den Bewohnern der Alteneinrichtungen zu tragen. Hier wird eine Brücke zwischen Alt und Jung geschlagen – ein Teilen der ganz besonderen Art.

„Gerne greifen wir auch die Idee auf, gebastelte Laternen in den Schaufenstern des Einzelhandels zu präsentieren, um so in Keve­laer die Pflege des Brauchtums sichtbar zu machen“, so die Verantwortlichen im Martinskomitee der Wallfahrtsstadt.

Ergänzend wird der Rotary-Club Kevelaer den Gedanken des Teilens am Samstag, 7. November, aufgreifen. Mit einem Stand am Edeka-Markt am Antwerpener Platz werden die Mitglieder des Clubs zusammen mit Vertretern der „Tafel Kevelaer“ Kunden bitten, zu teilen. „Kauf eins mehr“ heißt es dann – und das „Mehr“ geht an die Kevelaerer Tafel.

Für die Ausrichtung des Martinsfestes zeichnet das Martinskomitee Kevelaer verantwortlich. Alle Einnahmen gehen hier auf Spenden zurück, öffentliche Zuschüsse stehen nicht zur Verfügung. Maßgeblich sind hier die Spenden aus den Nachbarschaften sowie aus der Geschäftswelt und Unternehmerschaft.

Das traditionelle Hallenturnier mit dem Kartenverkauf durch die Schüler der weiterführenden Schulen hat sonst ebenfalls deutlich zur Finanzierung beigetragen. Aber auch diese Veranstaltung muss in diesem Jahr aus den bekannten Gründen ausfallen.