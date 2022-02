In Kevelaer : Ausstellung erleben mit Keks und Kaffee im Museum

Kevelaer Zum Jubiläum der Pfarrei St. Antonius gibt es eine Ausstellung im Museum. Besucher können die Schau bei einer besonderen Führung erleben.

Im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung „Niederknien bei Ferkels Tön“ zum 550-jährigen Bestehen der Pfarrei St. Antonius Kevelaer hat das Niederrheinische Museum eine besondere Veranstaltung geplant. Am Freitag, 11. Februar, um 14.30 Uhr werden die Besucher zunächst durch die Ausstellung geführt. Hier erhalten sie bewegende Einblicke in die Geschichte der Pfarrei, die Baugeschichte von St. Antonius und das Leben eines der bedeutendsten Schutzheiligen am Niederrhein.

Im Anschluss können es sich alle in der Historischen Museumskneipe bei Kaffee und Keksen gemütlich machen. Der gemeinsame Austausch über die Ausstellung, das Leben in einer Pfarrei und die Bedeutung von Schutzpatronen ist dabei nicht nur sehr anregend, sondern auch einfach mal schön.

Für die Teilnahme an der zweistündigen Veranstaltung berechnet das Museum 5 Euro Eintritt pro Person und 1,50 Euro pro Tasse Kaffee (Cappuccino, Latte Macchiato etc. liegen bei 2 Euro). Verbindliche Anmeldungen umgehend unter 02832 954120, als E-Mail an info@niederrheinisches-museum-kevelaer.de oder persönlich an der Museumskasse. Es gilt die 2G-Regel.