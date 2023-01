Programm zur Frauengeschichte in Kevelaer Besondere Führung und Revue zum Internationalen Frauentag

Unter anderem steht eine Stadtführung unter dem Titel „Frauen in Kevelaer – vorgestern, gestern und heute“ an. „Bei diesem Stadtrundgang wird über die Geschichte und Erfolge starker Frauen in Kevelaer berichtet“, erzählt Christiane Peulen, Gleistellungsbeauftragte der Wallfahrtsstadt. Genau am Internationalen Frauentag beziehungsweise Weltfrauentag am 8. März startet ab 14 Uhr die besondere Stadtführung mit spannenden und überraschenden Informationen rund um bekannte und weniger bekannte Frauen in Kevelaer. Treffpunkt ist an der Tourist Information (Rathaus) am Peter-Plümpe-Platz.