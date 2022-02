In der Nähe des Flughafens : Pyrenäenberghund in Weeze gefunden

Weeze/Alpen Das Tier lief in der Nähe des Flughafens herum. Jetzt wird der Besitzer gesucht, die Rasse ist selten. Sie wird auch als Hütehund eingesetzt.

In der Tierpension in Alpen sind alle ganz begeistert von dem schneeweißen Hund. „Pyrenäenberghunde gelten ja immer als sehr schwierige Rasse, aber er ist megalieb und nett. Er lässt sich sofort beruhigen“, berichtet Gudrun Groß von der Tierpension Alpen. Dort hat der Hund seit Montag ein vorübergehendes Zuhause gefunden nachdem ihn ein Zeuge in der Nähe des Flughafens an der Wember Straße entdeckt und die Polizei verständigt hatte. Die hatte das Tier eingefangen, das bereitwillig ins Polizeiauto stieg. Die Beamten brachten das Tier zum Tierarzt, der das Ordnungsamt verständigte. Da Weeze für Fundhunde einen Vertrag mit der Tierpension hat, kam der Hund nach Alpen.