Berufs-Info-Treff in Kevelaer Jugendliche können sich über Ausbildung und Studium informieren

Für die Sparkasse Rhein-Maas stellt Ludger Braam die Bedeutung der Veranstaltung heraus: „Mit der 32. Auflage des Berufs-Info-Treffs leisten wir einen wichtigen Beitrag für die Zusammenarbeit in der Region, denn wir führen hier die Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule und des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums mit Unternehmen vor allem aus Kevelaer zusammen. Auch die Hochschule Rhein-Waal wird ihr Studienangebot vorstellen und die Agentur für Arbeit wird ebenfalls vor Ort sein, um das Berufswahlangebot abzurunden. Und natürlich werden auch wir die Gelegenheit nutzen und für eine Bankausbildung – auch in Kombination mit einem begleitenden Studium – werben. Mit dieser Veranstaltung unterstützen wir somit einerseits die Schulen und andererseits die Unternehmen und leisten so einen Beitrag für die Menschen in unserem Geschäftsgebiet: