Am Samstag in Kevelaer am Schulzentrum Berufsinfo für Schüler aus erster Hand

Info

Die Resonanz Insgesamt 30 Unternehmen stellen am Samstag, 26. November, in der Zeit von 9 Uhr bis 13 Uhr ihre aktuellen Ausbildungsangebote in der Mehrzweckhalle am Schulzentrum in Kevelaer vor. Mit dabei ist auch die Rheinische Post.



Das Angebot Mehr als 60 Berufsbilder und zusätzliche Studienangebote werden vorgestellt. Mit dabei sind auch die Hochschule Rhein-Waal sowie die Agentur für Arbeit. Die Schüler und Schülerinnen erhalten also einen Überblick über eine ganze Reihe von Berufsfeldern.