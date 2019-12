Kevelaer : „Himmlische Nacht der Tenöre“ im Konzert- und Bühnenhaus

Kevelaer Drei exzellente Opernsolisten aus den berühmtesten Opernhäusern Bulgariens (und zwar aus den Philharmonien Sofia, Plovdiv, Stara Zagora und Ruse) treffen zusammen mit einem Streichensemble. Sie laden in Kevelaer zur „Himmlischen Nacht der Tenöre“ am Samstag, 28. Dezember, ein.

Die musikalische Reise in das Mutterland großer Opernkomponisten, nach Bella Italia, dauert etwa zwei Stunden. In dieser Zeit servieren Georgios Filadelfefs, Boris Taskov und Georgi Dinev – ein Grieche und zwei Bulgaren – sowie ein vierköpfiges Kammerorchester eine Hommage an bedeutende musikalische Meisterwerke. Temperamentvolle Leidenschaft und überschwängliche Freude sind die Charakteristika der italienischen Lebensart, die Komponisten wie Giuseppe Verdi, Ruggero Leoncavallo, Ernesto De Curtis und Giacomo Puccini musikalisch zum Ausdruck brachten. Die drei Tenöre interpretieren deren Werke, außerdem die Canzone „Passione“ von Tagliaferri oder „La donna e mobile“. Auch „Nessun Dorma“, welche in jüngster Zeit durch die Interpretation von Paul Potts in die populäre Musik Einzug gehalten hat und somit auch ein Publikum erreichte, das für die klassische Musik gewonnen werden konnte, wird nicht fehlen.