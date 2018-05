Kevelaer: Berendonker Thron präsentiert sich

Kevelaer

BERENDONK (RP) Am Himmelfahrtstag war es Ben van den Bos (4.v.l.) gelungen, den Vogel beim Schießen der St-Franziskus-Bruderschaft Berendonk von der Stange zu schießen. Am Wochenende präsentierte sich der Regent nun mit seinem Thron der Öffentlichkeit bei Umzug, Parade und dem Königsgalaball. Ben van den Bos regiert gemeinsam mit seiner Ehefrau Paula (3.v.l.). Zu Seite stehen ihm die Ministerpaare Marianne und Franz Grundmann (v.l.) sowie Marlies und Jakob Smitmans. An der Kinder-Vogelstange hatte sich der Vogel als etwas zäher beim Schießen am Himmelfahrtstag erwiesen, bevor er schließlich doch herunterfiel. Nico Neuy hatte sich die Kinderkönigswürde gesichert. Ihn begleiten Marielle Helders und Isabelle Quinders.