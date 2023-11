Termin ist am 25. November Benefiz-Grünkohlessen im Petrusheim

Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr, mit 1000 ausgegebenen Portionen Grünkohl, veranstaltet das Petrusheim in Weeze wieder ein Benefiz-Grünkohlessen im Rahmen der Grünkohlwoche des Kreises Kleve. „Leckeres Essen in der Gemeinschaft mit einem guten Zweck“ – lautet das Motto am Samstag, 25. November, in der Zeit von 11 bis 14 Uhr im Petrusheim.