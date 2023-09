Beitrag über Kunstsammlung Museum Kevelaer für Bremer Fernsehpreis nominiert

Im Verlauf des Gesprächs kam es zu einer warmherzigen Studiopanne, in der Peter Hohl dachte, er sei nicht mehr auf Sendung und sich mit den Worten verabschiedete: „Der Niederrhein sagt Danke“. Dieser Ausschnitt wurde in der Sendung „TV Total“ auf Pro 7 weitererzählt und ging in den Sozialen Medien viral mit millionenfachen Aufrufen auf Facebook und Instagram. Im Anschluss an die Panne folgte einige Wochen später noch mal eine Homestory in der Lokalzeit, um darin Peter Hohl zu würdigen.