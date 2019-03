Parookaville: Beim Festival wieder eine Traumhochzeit

WEEZE Der Andrang für das Mega-Festival im Juli ist wie in den Vorjahren riesig. Warsteiner ist als Sponsor wieder mit von der Partie und wird auch erneut eine Hochzeit anbieten.

(zel) Die Brauerei Warsteiner teilt mit, dass sie ihr Sponsoring ausweitet. Neben Festivals unterstützt das Unternehmen auch die boomenden E-Sport, also professionelle Videospiel-Turniere. Warsteiner bleibt auch Partner des Parookaville-Festivals. „Wir schätzen langfristige Kooperationen und so sind wir seit der Premiere im Jahr 2015 Partner des Parookaville in Weeze“, so Nadja Gärtner von Warsteiner, die ergänzt: „Auch in diesem Jahr suchen wir wieder ,Ja-Sager‘ und zelebrieren auf dem Parookaville eine echte Hochzeit.“ Wer zwischen 80.000 Festivalbesuchern heiraten möchte, kann sich ab Mai auf warsteiner.de/musikdurstig bewerben.