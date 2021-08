Frist läuft noch bis zum 28. August : Glasfaser: Kevelaer hat nötige Quote noch nicht erreicht

Kevelaer 40 Prozent der Haushalte in Kevelaer Nord und Süd müssen sich für einen Vertrag entscheiden, sonst wird es nichts mit dem Ausbau. So ist derzeit die Lage.

Nachdem die nötige Anzahl an Verträgen im ersten Anlauf verpasst worden war, hatte es, wie berichtet, eine Verlängerung bis zum 28. August gegeben. Und bei Unternehmen ist man optimistisch, dass es doch noch etwas mit dem Ausbau werden könnte. „Es fehlen nur noch wenige Prozente bis zum Ziel“, erklärt Projektmanager Dietmar Rotering, „Kevelaer Nord liegt bei 29 Prozent, Süd bereits bei 36 Prozent“. Nach Ende der ersten Frist am 24. Juli lag die Quote in Süd bei 33 Prozent, in Nord bei 26. Das Unternehmen hatte von „durchaus guten Werten“ gesprochen. Noch fehlen aber einige Prozentpunkte bis zur Grenze von 40 Prozent.