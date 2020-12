Vergabe von Grundstücken in Kevelaer : Zwei Vorschläge für Baulandpunkte

Kevelaer Die Politik steigt nun in die Diskussion über die Grundsätze zur Vergabe von städtischen Baugrundstücken ein. Dazu haben die Stadtverwaltung und die SPD Modelle entwickelt.

Diskussion Im Haupt- und Finanzausschuss am Mittwoch, 9. Dezeber, wird über das Thema beraten. CDU-Fraktions-Chef Mario Maaßen nannte die Vorschläge bereits eine interessante Diskussionsgrundlage. Entscheidung Der Ausschuss tagt ab 18.30 Uhr im Konzert und Bühnenhaus. Er kann nur eine Empfehlung an den Rat aussprechen, der dann die Entscheidung für das Punktesystem treffen müsste.

Und die Liste ist offenbar lang. In Wetten etwa, wo in Kürze die Vermarktung des Baugebietes „Mispelstraße ansteht, gibt es 15 Baugrundstücke. Dafür haben laut Verwaltung bereits 140 Personen ihr Interesse bei der Stadt angemeldet. Selbst wenn einige Interessenten noch abspringen, ist bereits abzusehen, dass weitaus mehr Bewerber als Grundstücke geben wird. Eine Riesennachfrage gebe es auch in Twisteden, hatte die SPD berichtet. Hier soll es für die rund 20 Baugrundstücke in der Erweiterung des Gebietes an der Elisabethstraße 130 Bewerber geben.