Weeze : Wie soll die neue Niersbrücke in Weeze aussehen?

Weeze Der Bau- und Umweltausschuss wählte Material und Farbe der geplanten Querung aus. Zeitplan hängt vom Niersverband ab.

Aktion in Kevelaer : Revolverhelden am Niederrhein

Das Naturmaterial halte so am besten allen klimatischen Einflüssen stand. Verschraubungen müssten seitlich und „unsichtbar“ erfolgen, denn jede Verletzung am Holz birgt die Gefahr, dass Feuchtigkeit nicht mehr trocknet und das Material schädigt. Damit war die Auswahl noch nicht beendet. Als nächstes ging es um die Pflasterung. Für die Pflasterung der Promenade zwischen Loestraße und Brücke standen ebenfalls drei zur Auswahl: Grau-schwarz nuanciert, Anthrazit oder helles Schieferbeige. Es ging hauptsächlich darum, was farblich am besten zum Eichenholz passt. Die Ausschussmitglieder stimmten in der Sitzung für die helle Variante und wählten Granit-grau als Belag für den Kanuanleger.