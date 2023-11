RTL-Kultserie „Bauer sucht Frau“ André aus Kevelaer ist der begehrteste Bauer der Staffel

Spätestens seit André seine Julia am Bahnhof in Kevelaer zur Hofwoche abholte, weiß das Fernseh-Publikum in Deutschland: Diesmal ist bei „Bauer sucht Frau“ auch ein Landwirt aus der Marienstadt dabei. Und der hat in den ersten Folgen der Kult-Sendung schon ordentlich Eindruck gemacht, schließlich kommt der 33-Jährige sehr sympathisch und natürlich rüber und bekam auch die meisten Liebesbriefe. „Das schmeichelt natürlich schon“, sagt der Landwirt. „Mit so vielen Briefen hatte ich nicht gerechnet.“