André und Julia sind über „Bauer sucht Frau“ ein Paar geworden „Ich hätte nie gedacht, dass so etwas funktioniert“

Ganz Fernseh-Deutschland hatte wochenlang mitgefiebert und die Daumen gedrückt. Am Montag war dann in der RTL-Kultserie „Bauer sucht Frau“ die Szene zu sehen, auf die alle gehofft hatten: Julia löst ihre Wohnung in Schleswig-Holstein auf und zieht bei Milchbauer André in Kevelaer ein. Das Happy End einer TV-Romanze, die Millionen vor dem Fernseher gefesselt hat, an die Julia vor gut einem Jahr aber nie und nimmer gedacht hätte.