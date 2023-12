Verlobung von RTL-Traumpaar in Kevelaer Bauer sucht Frau – André macht Julia einen Heiratsantrag

Milchbauer André und Projektmanagerin Julia waren das Traumpaar der letzten Staffel der Kultserie „Bauer sucht Frau“. Als Julia das Bewerbungsvideo von André im Fernsehen gesehen hatte, hatte es sie sofort gepackt. Sie schrieb an RTL, wurde eingeladen und eine TV-Romanze begann. Millionen Zuschauer verfolgten, wie André und Julia sich immer näher kamen, bis zum ersten Kuss und die 29-Jährige schließlich auf dem Hof in Kevelaer einzog. „Dass ich André gefunden habe, ist das Schönste, was mir im Leben passieren konnte", sagte sie.