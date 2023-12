“Bauer sucht Frau“-Liebespaar ist glücklich So feiert André mit seiner Julia Weihnachten

Wie sehr, das konnten die TV-Zuschauer auch in der letzten Folge der aktuellen Staffel sehen, beim großen Wiedersehen. „Dass ich André gefunden habe, ist das schönste, was mir im Leben passieren konnte“, erzählte Julia dort mit feuchten Augen. André reichte ihr ein Taschentuch und auch Moderatorin Inka Bause liefen die Tränen vor Rührung. Die 29-Jährige und ihr Milchbauer André (33) sind glücklicher denn je. Die Projektmanagerin aus Schleswig-Holstein ist bereits zu André an den Niederrhein gezogen. Die Verliebten genießen den gemeinsamen Alltag auf dem Hof in vollen Zügen. Jeden Morgen bringt André seiner Julia einen Kaffee ans Bett und auch für ihre zahlreichen Schuhe ist ein Platz in Andrés Wohnung gefunden worden.