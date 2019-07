Störung in Kevelaer : Bauarbeiten sorgen für Stromausfall

Störung in Kevelaer

In Teilen von Kevelaer fiel der Strom aus. Foto: dpa/Bernd Settnik

KEVELAER In Teilen von Kevelaer war am Morgen der „Saft“ weg. Mancher hatte Probleme mit der Störungshotline.

Ein Stromausfall hat am Freitagmorgen weite Teile von Kevelaer lahm gelegt. Auch Wemb war davon betroffen. Bei den Stadtwerken gingen jede Menge Anrufe ein, zuständig für das Netz ist allerdings das Unternehmen Westnetz, da die Stadtwerke nur Lieferant des Stromes sind. Die Leitungen gehören Westnetz. Nach Angaben einer Unternehmenssprecherin hat eine Firma bei Bauarbeiten in der Nähe des Umspannwerkes ein 10.000-Volt-Mittelspannungskabel beschädigt. Das Werk liegt zwischen Hoogeweg und B 9. Um 10.07 fiel der Strom aus, um 10.15 Uhr soll der erste Haushalt dann wieder „Saft“ gehabt haben, so die Sprecherin. Durch eine Netzumschaltung habe man erreicht, dass um 11.08 ganz Kevelaer wieder versorgt sei.