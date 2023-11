Trauer in Weeze Chef-Planer Willi Moll-Tönnesen plötzlich verstorben

Bürgermeister Georg Koenen arbeitete mit dem Kollegen, der zugleich ein persönlicher Freund war, seit 1990 zusammen. Moll-Tönnesen trat in die gehobene Laufbahn ein, studierte neben der Arbeit BWL, arbeitete im Bauamt, dann im Sozialamt, jeweils bald in leitender Position. Seit 2004 leitete er den Fachbereich Bauen und hat in dieser Zeit wesentliche Weezer Projekte auf den Weg gebracht. „Genauso wichtig war er im ehrenamtlichen Bereich, war lange Jugendtrainer im Fußball, engagierte sich fürs Bürgerhaus Wemb“, erzählt Koenen. Denn sein Freund Willi war in Wemb aufgewachsen und lebte später in Weeze.