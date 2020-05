Bastler aus Wetten und seine Leidenschaft : Sebastian Schinke macht richtig Dampf

Wetten In einer Werkstatt in Wetten entstehen ganz besondere Fahrzeuge, deren Treibstoff die Kohle ist. In zwei Jahren möchte der ambitionierte Bastler mit einem Eigenbau-Lkw nach England fahren.

Einmal eine richtig große, dicke, schwarze Lokomotive fahren, ist das nicht ein Traum? Sebastian Schinke schüttelt energisch den Kopf, lacht fast verächtlich. „Da würde ich mich kastriert fühlen. Da darfst du doch nur mit fahren. Ne, das wäre mir zu wenig“, sagt der Mann im roten Overall, der sich mit einer Hand am Werkzeugtisch abstützt. In der anderen brennt eine Zigarette. Schinke nimmt einen tiefen Zug, bläst den Rauch aus und zeigt mit der Hand durch die Werkstatt. „So richtig Spaß macht es doch nur, wenn du da alles auch selbst zusammengebaut hast. Wenn du das, was du als Idee im Kopf hattest, auch umgesetzt hast.“

In der Werkstatt in Wetten findet er alles, um seine Ideen umzusetzen. Jede Menge Werkzeug, Schweißbrenner, einen Kran, den er natürlich auch selbst konstruiert hat. Mehrere kuriose Fahrzeuge, die mit Dampfkraft betrieben werden, hat er hier schon gebaut. Lastwagen, Lokomotiven. Doch der ganz große Traum, der soll hier in der zur Werkstatt umgebauten Scheune in Wetten erst noch entstehen.

Sebastian Schinkel mit selbstgebauter Dampf-Zugmaschine Foto: Evers, Gottfried (eve)

Info Video dazu bei RP-Online Maschinen Drei Dampf-Lastwagen hat Sebastian Schinke aktuell. Einer davon ist im Einsatz.

Video Einen Eindruck davon, wie es ist, wenn der Lkw unterwegs ist, liefert ein Video unter www.rp-online.de/kevelaer.

Schon zündet er sich die nächste Zigarette an, um davon zu erzählen. Eine Sentinel DG 4 will er bauen. Eine Art Unimog, genannt „Atlas“, der einst in Shrewsbury in England hergestellt wurde.

Sebastian Schinke befeuert seine Dampfmaschine stilecht mit Kohle. 45 Minuten dauert es, bis die Fahrt starten kann. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Das Vorbild war ein echtes Zugpferd. Die Maschine musste erst einen steilen Pass bezwingen, bevor sie auf die Strecke durfte. Eben das will auch Schinke. Er will einen Atlas im Maßstab 1:2 bauen, von Wetten starten, mit der Fähre nach England übersetzen und bis zu Shrewsbury fahren. Dann geht es noch den supersteilen Pass hoch bis er vor den früheren Werkstoren der Dampfmaschinen-Fabrik steht. „Dann wird gefeiert, dann habe ich es geschafft.“

In seiner Werkstatt in Wetten lässt der Bastler seine Ideen Wirklichkeit werden. Hier entsteht auch sein ganz großer Traum. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Und dann, ergänzt er schnell, habe er eigentlich nur noch einen Traum. „Ich will auch mal mit einem Mofakennzeichen mit meinen Dampfmaschinen auf der Straße fahren dürfen.“ Denn den Tüftler nervt, dass die deutsche Straßenverkehrsordnung ihn bei seinen Ideen ausbremst. Die Mini-Lkw dürfen nur mit Tempo 6 über die Fahrbahn schleichen. Lächerlich, schimpft Schinke. Mit dem Mofakennzeichen könnte er im Vergleich dazu so richtig Gas geben. Denn dann wären 25 Stundenkilometer erlaubt.

Als Miniaturausführung hat er einen Sentinel DG 4 bereits. Er hat einen Dampf-Lkw im Maßstab 1:5 konstruiert. Zweieinhalb Jahre hat er an der Dampfmaschine geschraubt. Gefahren wird der 70 Kilo schwere und ein Meter lange Zweigänger nur zum Spaß. „Ich suche mir selbst kleine Aufträge und liefere Bekannten dann schwere Sachen an“, sagt Schinke und zeigt auf dicke Masten neben seiner Scheune. Auch die hat der „Titan“ schon durch die Gegend gefahren. Denn leistungsstark ist der Mini-Lkw. „Auf ebener Strecke kann ich damit auch ein Auto abschleppen“, versichert er. Die Stärke drückt sich auch im Namen aus. „Titan“ heißt der Zwerg-Dampf-Lastwagen.

Wirtschaftlich ist der „Titan“ indes nicht gerade, frisst er doch zehn Kilo Steinkohle am Tag und schluckt jede Menge Wasser.

Die Leidenschaft für Dampfmaschinen packte ihn als Jugendlicher. Als 14-Jähriger bekam er die Märklin-Eisenbahn seines Vaters und dessen Wilesco-Dampfmaschine. Nur damit zu spielen reichte ihm bald nicht mehr. Er begann daran rumzuschrauben. Vom Geld als Aushilfe an der Tankstelle kaufte er sich für 170 Mark seine erste Standbohrmaschine, sein Opa vermachte ihm ein Schweißgerät. Mit 18 Jahren hatte er dann seine erste Dampfmaschine gebaut. Er ist fasziniert von Getrieben, die mit Wasserdampf und Kohle funktionieren. Das Schrauben hat er ganz klassisch gelernt als Industriemechaniker, jetzt repariert er ICE.