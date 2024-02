Karneval in der Wallfahrtsstadt Geheimnis um Schlüsselträger gelüftet

„Geht gar nicht“ war eine Reaktion aus dem närrischen Publikum auf die Frage des Bürgermeisters, ob er in diesem Jahr nicht den Rathausschlüssel behalten könne. In Kevelaer ist es gute Tradition, dass am Altweibertag ein Schlüsselträger benannt wird, der symbolisch die Gewalt über das Rathaus in den Karnevalstagen hat. „Wir haben sie doch schon alle gehabt“, sagte Bürgermeister Dominik Pichler und stellte eine besondere Aufgabe. Der Schlüsselträger sollte ihm „in gewisser Weise ähnlich“ sein.