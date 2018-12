Kevelaer: Basteln und Spielen am Heiligen Abend

Am Heiligabend können sich die Kinder in der Begegnungsstätte in Kevelaer die Zeit bis zur Bescherung verkürzen. Auch Plätzchen werden gebacken. Foto: pixabay

Kevelaer Am Sonntag um 11 Uhr lädt die Begnungsstätte die jungen Besucher zur „Weihnachtswerkstatt“ ein. Anmeldung ist nicht nötig.

Damit die Zeit bis zum Festabend nicht so lange wird, lädt das Stadtmarketing Kevelaer, federführend vertreten durch Stefan Reudenbach und seine wechselnden Teammitglieder, auch in diesem Jahr am heiligen Abend die jungen Besucher zum Basteln und Spielen ein. Um 11 Uhr öffnen sich die Türen und die „Weihnachtswerkstatt“ ist eröffnet. Ohne Anmeldung und kostenlos können Kinder am Sonntag, 24. Dezember, an dem vielfältigen Programm teilnehmen und den Vormittag mit vielen anderen Kindern verbringen. Die Eltern haben die Möglichkeit, zuhause die letzten Vorbereitungen zu treffen oder in einem Kevelaerer Café gemütlich zu frühstücken.