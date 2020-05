Konzert im Altenheim : „Basta“ sorgt für ausgelassene Stimmung im Katharinen-Haus

Abstand muss nicht unbedingt ein Stimmungskiller sein: „Basta“ bei ihrem gelungenen Auftritt in Winnekendonk. Foto: ja/Caritas

Bekannte A-Cappella-Gruppe aus Hannover machte sich für ein Überraschungs-Konzert im Altenheim auf den Weg nach Winnekendonk. Die Senioren zeigten sich hellauf begeistert und genossen die Abwechslung in Corona-Zeiten.

Konzerte und Auftritte von Künstlern sind derzeit Mangelware. Umso größer war die Freude bei den Bewohnerinnen und Bewohnern des Katharinen-Hauses des Caritasverbandes in Winnekendonk, als jetzt ein kleines und ganz besonderes Konzert stattfand: Die A-Cappella-Gruppe „basta“ aus Hannover sorgte mit ihrem humorvollen Gesang für eine Stunde guter Laune.

Direkt beim ersten Lied herrschte eine ausgelassene Stimmung. Nicht nur die Bewohnerinnen und Bewohner tanzten zu den Songs. Auch Passanten blieben in Abstand zueinander stehen und erfreuten sich an den Liedern der Vokalgruppe.Die Jungs von „basta“ sind für das Seniorenhaus in Winnekendonk im Übrigen keine Unbekannten. Claudia Püschel vom Sozialen Dienst des Seniorenhauses hat seit dem Jahr 2009 eine Verbindung zur Band. Damals hatte sie eine Ausstellung über die Gruppe mit vielen örtlichen Künstlern veranstaltet und auch „basta“ eingeladen.