Basilika in Kevelaer Noch mehr Schindeln sind locker

Da die Gefahr bestand, dass sich das Teil löst und herunterfällt, ist seitdem der Eingangsbereich der Basilika weiträumig abgesperrt. Seitdem arbeitete man an einer Lösung. Zunächst war überlegt worden, einen Industriekletterer zu engagieren. Solche Experten klettern auch am Kölner Dom in luftiger Höhe, um Schäden zu reparieren. Da es aber sein könnte, dass am Bailikaturm noch mehr getan werden muss als eine lose Schindel zu entfernen, entschieden sich die Verantwortlichen lieber für die sicherere Alternative. Ein Kran soll Dachdecker in die Höhe hieven, die die Lage an Ort und Stelle begutachten und dann die Schäden beseitigen. Problem war allerdings, dass solche Spezialgeräte selten sind und die Wartefristen lang. Jetzt ist es endlich gelungen, einen Kran zu bekommen. Am 23. Februar soll er auf den Kapellenplatz fahren.