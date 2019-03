Kriminalität in Kevelaer: Bande sprengte auch den Automaten im Irrland

TWISTEDEN Wie berichtet, ist die Polizei jetzt einer Bande von Geldautomatensprengern auf die Spur gekommen. Die Beamten nahmen in Krefeld junge Männer fest, die auch für Taten am Niederrhein verantwortlich sein sollen.

Am Freitag teilte die Polizei auf Anfrage der Redaktion mit, dass die Männer vermutlich auch den Automaten am Irrland in Twisteden gesprengt haben. Der Fall hatte im Oktober für viel Aufsehen gesorgt.

Damals waren gegen zwei Uhr nachts Unbekannte am Freizeitpark aufgetaucht. Sie hatten sich am Geldautomaten zu Schaffen gemacht, der im Eingangsbereich steht. Sie lösten eine Explosion aus, durch die die Abdeckung des Geldautomaten abgerissen wurde und etwa 20 Meter weit durch die Luft flog. Die Detonation beschädigte den Tresor im Geldautomaten allerdings nur oberflächlich, die Täter konnten ihn nicht öffnen und waren schließlich ohne Beute geflüchtet. Im Bereich einer Abwasserrinne war durch die Explosion ein kleineres Feuer entstanden, das die Feuerwehr gelöscht hatte.

Mit der Festnahme der Täter ist damit auch die zweite Automatensprengung in Twisteden vermutlich aufgeklärt. Unbekannte hatten im Ort im November 2015 einen Automaten gesprengt und waren ohne Beute geflüchtet. In diesem Fall hatte die Polizei ebenfalls eine Bandes festgenommen. Die Täter stammten aus dem Kreis Kleve und hatten bei ihren Sprengungen viel Schaden angerichtet, aber kaum Beute gemacht.

Im Fall des Automaten am Irrland hatte die Polizei, wie berichtet, zwei Männer in Krefeld festgenommen. Die beiden wurden dem Haftrichter vorgeführt. Der dritte Mann der Bande befindet sich derzeit bereits wegen einer anderen Tat in Untersuchungshaft in Österreich.