Kostenpflichtiger Inhalt: Überfälle in Kevelaer : Nach Raubserie erst ein Bandenmitglied in Haft

Nachts drangen die Täter in die Wohnungen ein. Symbolfoto: Polizei. Foto: Polizei Mettmann/Polizeig Mettmann

Kevelaer Die Kripo ist einer Bande auf die Spur gekommen, die in Kevelaer drei Opfer mitten in der Nacht überfallen hat. Die Räuber standen plötzlich im Schlafzimmer und forderten gewaltsam Geld und Schmuck. Doch nur einer der Verdächtigen sitzt in Haft.