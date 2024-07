Spektakel in der Wallfahrtsstadt Ballonfestival Kevelaer – Kitas werden kreativ

Als weiteres Highlight und Dankeschön für die Kinder, gibt es erneut die begehbare Ballonhülle. Kindergartengruppen bekommen die Möglichkeit, vor dem Festival eine Ballonhülle von innen zu erkunden. Toben, Schreien und Spielen – darauf freuen sich die Kleinen erfahrungsgemäß am meisten. Am Freitag, 12. Juli, geht es um 11 Uhr los. Diesmal können die Kinder dabei in die Hülle eines Lefax-Männchens schlüpfen.