Zahlreiche Besucher kamen zum Solegarten : Endlich wieder Ballonfestival in Kevelaer

Kevelaer Nach zwei Jahren Corona-Pause steigen in Kevelaer die Ballons wieder in die Höhe. Der Auftakt mit dem traditionellen Glühen zog zahlreiche Besucher an.

Es war ein kurzer Schreckmoment. Ein Ballon bekam nicht genug Auftrieb, hob nicht richtig vom Boden ab. Der Korb schleifte daraufhin über den Boden, kippte schließlich um und blieb auf der Seite liegen. Die zahlreichen Besucher hielten den Atem an. Doch die Leute im Korb signalisierten sofort: alles okay, nichts passiert. Alle waren wohlauf und konnten kurz danach den Korb wohlbehalten verlassen. Aus der Fahrt über den Niederrhein wurde für sie freilich nichts. Denn man wollte kein Risiko eingehen. Und die Szene zeigte noch einmal deutlich, wie wetterabhängig das Ballonfahren nun einmal ist.

Und weil es am Boden am Freitagabend in Kevelaer dann doch etwas windig war, geriet der Zeitplan etwas durcheinander. Die Starts verschoben sich nach hinten, einige der 31 Ballons starteten am Ende gar nicht. Trotzdem war es für die zahlreichen Besucher ein gigantisches Spektakel. Nach und nach erhoben sich die Ballons in die Höhe und zogen wenig später majestätisch und ganz ruhig Richtung Geldern davon. Auch ein Zeichen dafür, dass oben eben auch ganz andere Windbedingungen herrschen als am Boden.

Der gute Besuch rund um den Solegarten zeigte, dass viele wohl darauf gewartet hatten, dass das Ballonfestival nach der Corona-Pause endlich wieder stattfinden konnte. Der kleine Jahrmarkt am Gradierwerk war bestens gefüllt, lange Schlangen bildeten sich auch am Ballon am Korb, mit dem die Besucher immerhin mal 80 Meter in die Höhe steigen konnten und einen ungefähren Eindruck davon bekamen, wie die Ballonfahrer das Gelände von oben sehen.

Wegen der Verzögerung gab es diesmal auch das Ballonglühen erst später. Viele harrten aber aus, um das Schauspiel im Dunkeln auf der Wiese zu verfolgen. Gegen 23 Uhr ging das Spektakel dann über die Bühne, das wieder ein Highlight des Ballonfestivals war.

Am Samstag geht das Programm weiter. Um 16 Uhr öffnet der kleine Jahrmarkt, ab 19 Uhr sind wieder Ballon-Starts geplant. Je nachdem wie das Wetter ist.

