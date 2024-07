So ist die Lage in Kevelaer Ballonfestival – Starts wegen Wind abgesagt, Ballonglühen soll stattfinden

Die Organisatoren rechnen wieder mit einem großen Besucherandrang. Im vergangenen Jahr waren an beiden Tagen je 10.000 Zuschauer zum Solegarten gekommen. Ein Problem war die Suche nach einem Parkplatz. Hier hat die Stadt ganz pragmatisch reagiert. Die Besucher sollen jetzt nicht mehr rund um die Ballonwiese nach einem Stellplatz suchen, sondern ihr Auto in der Innenstadt etwa am Bahnhof, Europaplatz oder Kaufcenter abstellen. Ein Shuttle-Bus wird regelmäßig zwischen Bahnhof, St.-Klara-Platz und Ballonwiese pendeln. So sollen die Besucher entspannt zum Festival kommen. Etwa alle 30 Minuten soll der Bus die verschiedenen Haltestellen anfahren. Zudem hoffen die Organisatoren darauf, dass die Besucher aus der näheren Umgebung mit dem Fahrrad kommen. Daher wird am Hallenbad ein Extra-Parkplatz für die Zweiräder eingerichtet.