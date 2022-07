Perspektivwechsel : Ballonfahrt über das Gelderland

Gelderland Unsere Autorin erlebte „die friedlich-schöne Stimmung des Augenblicks“ beim Ballonfestival in Kevelaer und hat das Ganze in Worten und Bildern festgehalten.

Neue Lichtreflektionen im Minutentakt wollen mit der Kamera eingefangen werden, können aber die friedlich-schöne Stimmung des Augenblicks nicht annähernd festhalten. Es scheint, als würde die Zeit stillstehen, nur der Heißluftballon wird vom Nordwestwind bei rund 26 Stundenkilometern weiter getragen durch das Gelderland. Von Kevelaer über Wetten und Veert bis Geldern in Richtung Aldekerker Platte. „Versteht ihr jetzt, warum ich das so liebe, es eine Passion für mich ist?“ fragt Djorry. Es sei seine 41. Fahrt in diesem Jahr. Insgesamt hat der Pilot bereits mehr als 360 Starts absolviert. Schon in Kindertagen sei er von seinem Vater Dirk von dieser besonderen Art sich fortzubewegen, infiziert worden, erzählt der Mitarbeiter eine Baufirma für Isolierglas. Wobei der Papa nie Pilot wurde, sondern immer zur Bodencrew gehört: „Ohne ihn kann ich nicht fliegen“, erklärt der Belgier die innige Vater-Sohn-Verbindung bei diesem Hobby. Ein Übersetzungsfehler aus dem Niederländischen? Denn korrekt müsste es „fahren“ heißen.

So 40.000 bis 50.000 Euro müsse man schon für die komplette Ausrüstung investieren. Die technische Überprüfung alle 100 Fahrstunden oder einmal im Jahr sei auch in Belgien obligatorische Pflicht. Mit den gefüllten vier Propangasflaschen an Bord gehe er von etwa einer Fahrtstunde aus, die Sicherheitsmarge reiche für die doppelte Zeit. Denn wenn man erst einmal oben sei, habe man keine Handhabe in der Navigation mehr, der Wind bestimme die Richtung. Die Passion des Heißluftballon-Fahrens führt Djorry und sein Team in viele Winkel dieses Globus. Am meisten habe ihn bisher eine Fahrt über eine Unesco-Welterbe in Saudi-Arabien mit 100 anderen Heißluftballonen beeindruckt. „Ich mache eben anders Urlaub als andere, kann nicht am Strand liegen. Nichts ist schöner, als im Korb die Welt zu entdecken“, bekräftigt der Pilot. Seine nächsten Reisepläne und Starts stehen bereits fest: Mexico und Portugal. Abgesehen von den nahen Events wie das Ballonfestival in Kevelaer, erklärt er, während er schon den Blick auf sein GPS und in die Landschaft richtet, um einen passenden Landplatz zu finden.