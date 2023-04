Bäcker in Kevelaer Bäckerei Vloet: Zurück zu den Wurzeln

Manuel Vloet kommt aus einer Bäckerfamilie. Sein Großvater Paul gründete 1973 die Bäckerei und Konditorei Vloet in Kevelaer. Inzwischen ist Manuel Vloets Vater Georg Geschäftsführer. Und Manuel ist Juniorchef. Doch erst schien es nicht so, dass der Sohn auch in die Fußstapfen seines Vaters und seines Großvaters treten wollte. Er machte Fach-Abitur und wollte danach etwas mit Finanzen machen. Schließlich entschied er sich aber doch für eine Bäckerausbildung, war schon mit 21 Meister – und sah in vielen Bäckereien etwas, das ihm nicht gefiel.