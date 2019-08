Geschäftswelt in der Wallfahrtsstadt : Bäckerei Stinges eröffnet neues Café an Kevelaers Stadtrand

Carlotta Stinges ist bei der Eröffnung am Donnerstag dabei. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Ab 6 Uhr am Donnerstag werden an die ersten Kunden Überraschungstüten verteilt. Drei Mal ist ein Treffen mit Schauspieler Stefan Bockelmann drin.

Früh aufstehen lohnt sich. Am Donnerstagmorgen um 6 Uhr öffnet die neue Stinges-Filiale an der Lindenstraße 69 ihre Türen. Die ersten 100 Kunden bekommen eine „Goodie Bag“, also eine Überraschungstasche mit kleinen Präsenten, überreicht.

In drei der Tüten steckt ein Gutschein für ein Meet&Greet mit Stefan Bockelmann, bekannt aus der Serie „Unter uns“ . Er ist auch die Stimme des neuen Werbespots der Landbäckerei, verrät Marketingleiterin Carlotta Stinges. Junger, frischer präsentiert sich das Unternehmen, das seit 1852 besteht. Das spiegelt sich auch in der außergewöhnlichen Inneneinrichtung wider. Die Räume, in denen früher ein Küchenstudio war, haben Industrie­charme. Über dem Kopf hängen dicke Stahlträger. Der Raum ist dank eines Dachfensters lichtdurchflutet. Platz ist innen für 60 Gäste, außen sind es noch einmal 40 Plätze. Kleine, gemütliche Nischen bilden Rück­zugsorte.

Und das soll das Café auch sein, so die Vorstellung von Carlotta Stinges. Die Menschen, die dort ein Stück Kuchen essen oder sich Zeit für einen Snack nehmen, sollen sich wohlfühlen. Zu entdecken gibt es einiges. Da ist zum einen die futuristische Deckenlampe, die weit ausladend unter dem Dachfenster hängt. Ein paar Schritte weiter ist ein Birkenstamm mitten im Raum, an dem ein Holzvogelhaus hängt, die Lampenkonstruktion ähnelt Blättern aus Holz. Bewusst ist an diesem runden Tisch Platz für mehrere Personen. Carlotta Stinges hofft, dass die Gäste ihre Scheu ablegen und das Gespräch untereinander suchen, ihr Smartphone beiseite legen und die Atmosphäre genießen. Der Ausbau wurde von Markus Cox vom Unternehmen Schrutka-Peukert umgesetzt. Der Standort im Gewerbegebiet, fernab von der Innenstadt, ist bewusst gewählt. „Wir haben bereits verschiedene große Cafés, die außer­halb liegen, aber an Verbindungspunkten“, sagt Carlotta Stinges. In Erkelenz, „unserem Vorzeige-Café“, wurde das Konzept bereits vor fünf, sechs Jahren umgesetzt.

Damals sei man darauf angesprochen worden, warum man sich für Standorte im Gewerbegebiet entscheidet. „Da ist weniger los als mitten in der Stadt. Wir wollen Rück­zugsorte bieten“, erklärt Carlotta Stinges. Das Café auf der Hauptstraße in Kevelaer bleibt aber bestehen. Ein weiterer Vorteil sind die vielen Parkplätze, die es direkt vor der Türe des neuen Cafés gibt. Wer dort Rast macht, bestellt sich sein Stück Kuchen oder Brötchen an der Theke und nimmt sich das mit zum Platz. Es gibt keine Bedienung am Tisch. Gesucht werden übrigens noch Verkäuferinnen. Sechs bis sieben werden in dem neuen Café im Schichtdienst arbeiten. Bewerbungsbögen gibt es in der Filiale und sind online zu finden.