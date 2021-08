Rotary Classic Car Rallye ab Kevelaer : Oldtimer starten am Gradierwerk zur Rundfahrt

Echte Schmuckstücke sind bei der Rotary Classic Car Rallye in Kevelaer zu sehen. Foto: Rotary

Kevelaer Am Samstag findet die Rotary Classic Car Rallye statt. Treffpunkt für die Fahrzeuge ist der Solegarten in Kevelaer. Von dort fahren die Oldtimer am Niederrhein.

Am Samstag, 28. August, soll sich der Besuch des Solegartens St. Josef besonders lohnen. Glänzendes Chrom und blinkender Lack dominieren vor der Terrasse der Venga-Lounge, wenn sich die Fans der Rotary Classic Car Rallye Kevelaer ab 8 Uhr versammeln. Dirk Leiber gibt den Startschuss und entlässt die Oldtimer nach und nach ab 10 Uhr zur Rundtour am Niederrhein. Erste Rückkehrer werden gegen 17 Uhr am Nachmittag erwartet und sollen erneut mit ihren „Schätzchen“ die Blicke der Besucher auf sich ziehen.

Der Rotary-Club Kevelaer wählte für die sechste Ausfahrt bewusst den Solegarten St. Josef. Mit dem Gradierwerk als Fotokulisse dürfen sich viele Fotografen auf ganz besondere Bildmotive freuen. Die Teilnehmer der Ausfahrt werden durch das Team der Venga-Lounge bereits zum Frühstücksbuffet empfangen. Mit der Siegerehrung und einem geselligen und gemeinsamen Abendessen klingt dann später der Abend aus.

Die Route führt rund 190 Kilometer durch die herrlich grüne, von Alleen geprägte Niederrhein-Landschaft. Dabei erblicken die Teilnehmer an verschiedenen Stellen Europas pulsierende Lebensadern, den Rhein und das ein oder andere die Strecke säumende historische Gebäude. Zum Mittagsstopp treffen sich die Teilnehmer in der Römerstadt Xanten zu einem Mittagsimbiss im Traditionshaus „van Bebber“.

Die Teilnehmer werden vom Organisationsteam nach FIVA-Regelement in Klassen eingeteilt. In jeder Klasse werden drei Pokale verliehen. Der Gesamtsieger erhält den begehrten Wanderpokal des Rotary-Club Kevelaer aus der Hand des Klever Künstlers Günther Zins. Er hat den Pokal angefertigt und ist selbst Mitglied des RC Kevelaer.

Bei der Rotary Classic Car Rallye Kevelaer geht es nicht um Geschwindigkeit, sondern um Genuss. Und Sicherheit ist dem Veranstalter ganz wichtig. Die 3G-Regel ist daher auch Grundvoraussetzung für die Teilnahme an dieser beliebten Ausfahrt. Der Rotary-Club Kevelaer nutzt hier eigens die guten Kontakte zu Zahnwelten Paessens, die im gleichen Haus wie die Venga-Lounge ihre Praxis unterhält. Durch Aufstockung des Personals stellt Paessens Zahnwelten die schnelle und unkomplizierte Testung aller Teilnehmer am Veranstaltungstag sicher. „Im Interesse der Veranstaltung und der Sicherheit aller Teilnehmer sind wir hier den Verantwortlichen der Praxis Paessens Zahnwelten für die großzügige Unterstützung sehr dankbar,“ so Präsident Dirk Leiber für das Team der Veranstaltungsorganisation.