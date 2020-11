Kevelaer : Autofahrer flieht vor Polizeikontrolle

Kevelaer Ein 41-jähriger Mann aus Kevealer gerät in eine Verkehrskontrolle und flüchtet. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. Im Auto finden die Beamten ein Einhandmesser.

Ein Autofahrer hat sich am Samstag in den frühen Morgenstunden einer Kontrolle durch eine Polizeistreife widersetzt. Er sollte mit seinem Opel Astra gegen 3.20 Uhr auf einem Firmengelände an der Sonsbecker Straße im Ortsteil Kervenheim kontrolliert werden. Als die Beamten vor seinem Fahrzeug stehen, startete der Verdächtige den Motor und fuhr an. Einem Beamten gelang es, sich mit einer Hand an der Motorhaube abzustützen und vom Fahrzeug wegzudrehen. Im Zuge der Fahndung konnte der mutmaßliche Fahrer des Wagens, ein 41 Jahre alter Mann aus Kevelaer, in Tatortnähe festgenommen werden. Der Grund für seine Flucht war schnell geklärt: Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. Einen Führerschein hatte der Mann nicht vorzuweisen. Dafür fanden die Beamten in seinem Fahrzeug ein Einhandmesser. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, weil der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Rauschmitteln gefahren ist. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.