Unfall in Weeze : 25-Jähriger verletzt sich schwer

Unfall in Weeze

Weeze Ein junger Autofahrer wurde am Flughafenring bei einer Kollision schwer verletzt.

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Mittwoch in der Nähe des Flughafens. Wie die Polizei berichtet, wollte gegen 8.30 Uhr ein 25-Jähriger aus Polen mit seinem Renault Trafic von der Wember Straße nach links auf den Flughafen-Ring abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden VW Passat. In dem Wagen saß ein 35-Jähriger aus Weeze.