Kevelaer: Autofahrer bei Kollision schwer verletzt

Kevelaer

Zu einem Verkehrsunfall ist es in Kevelaer am Donnerstag um 10.45 Uhr auf der Kreuzung Walbecker Straße/Velder Dyck gekommen. Dabei wurde ein 60-jähriger Kevelaerer schwer verletzt. Laut Polizeimeldung von gestern fuhr der 60-Jährige in seinem Fahrzeug, einem VW Touran, die Walbecker Straße in Richtung Lüllingen. Ein 28-jähriger Mann aus Rumänien befuhr in seinem Lkw den Velder Dyck in Richtung Twisteden und wollte die Walbecker Straße überqueren. Dabei kam es auf der Kreuzung zum Zusammenstoß mit dem Vorfahrt berechtigten VW Touran. Der VW wurde durch den Aufprall in den Straßengraben geschleudert. Der 60-jährige Fahrer des VW erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des am Unfall beteiligten Lkw blieb unverletzt.