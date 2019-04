Unfall auf Veerter Straße in Wetten : Autofahrer bei Aufprall gegen Baum verletzt

Kevelaer-Wetten Auf der Veerter Straße ist am Montag ein 47-Jähriger von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann aus Geldern ist schwer verletzt.

In Wetten ist es zu einem schweren Unfall am Montag gegen 14.10 Uhr gekommen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Auf der Veerter Straße war ein 47-jähriger Mann aus Geldern in seinem Fiat Lancia in Richtung Veert unterwegs. Kurz nach der Einmündung zur Bahnhofstraße kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Anschließend schleuderte das Fahrzeug in einen Acker. Der 47-Jährige verletzte sich schwer. Der Fiat war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.