Unter Drogen am Steuer : Polofahrer in Schlangenlinien auf der B 9 unterwegs

Kevelaer Nur weil andere Autofahrer gut reagierten, sind bei der Irrfahrt eines Mannes aus Kevelaer vermutlich schwere Unfälle verhindert worden.

Wie die Polizei meldet, war am Mittwoch gegen 16.25 Uhr ein Autofahrer aufgefallen, der auf der Bundesstraße 9 zwischen Kevelaer und Weeze in Schlangenlinien unterwegs war. Zwei weitere Autofahrer, die hinter dem orangen VW fuhren, beobachteten die halsbrecherische Fahrt und informierten die Polizei. Der Fahrer des VW Polo überholte in brenzligen Situationen und fuhr mehrfach auf die Gegenfahrbahn sowie in den Randstreifen. Ein Unfall konnte nur durch das gute Reagieren der entgegenkommenden Fahrzeuge verhindert werden.