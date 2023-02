Nach Vorfällen in Winnekendonk Brandserie: Warum die Polizei auf einen Tesla hoffte

Denn auf dem Pendlerparkplatz der A57 an der Kevelaerer Straße in Sonsbeck stand am Donnerstagabend aus bislang ungeklärter Ursache ein schwarzer Mercedes Kombi in Flammen. Der Platz dort grenzt ans Kevelaerer Stadtgebiet. Die Straße führt von dort direkt nach Winnekendonk. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. Derzeit werde in alle Richtungen ermittelt, teilte die Kreispolizei Wesel auf Nachfrage mit. Noch sei unklar, ob ein technischer Defekt oder Fremdverschulden hinter dem Pkw-Brand stecke. Der Polizeisprecherin zufolge wird auch eine mögliche Verbindung zu den Pkw-Bränden in Winnekendonk geprüft.