Unfall in Kervenheim : Auto gegen Müllwagen geschoben

Kervenheim Drei Fahrzeuge waren an einem Unfall in Kervenheim beteiligt. Ein 67-Jähriger wurde dabei schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei hatte ein von der Straße Et Grotendonk aus Richtung Uedem kommender 81-Jähriger aus Kalkar mit seinem Citroen zunächst an der Kreuzung gehalten. Dann fuhr er wieder an und kollidierte er mit dem von rechts kommenden Opel eines 67-jährigen Kevelaerers, der die Schloß-Wissener-Straße in Richtung Kervenheim befuhr.