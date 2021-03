Auszeichnung in Kevelaer : St.-Hubertus-Grundschüler sind gesund und fit sind gesund und fit

Kevelaer Stark und gesund – so sollen Kinder aufwachsen. Um sie dabei zu unterstützen, beteiligt sich die Katholische St. Hubertus Grundschule nun im siebten Jahr am Gesundheitsprogramm Klasse 2000. Dieses Engagement wurde jetzt mit dem Klaro-Siegel 2021 ausgezeichnet.

Die St. Hubertus Grundschule nimmt seit dem Schuljahr 2013/2014 an dem Unterrichtsprogramm Klasse2000 zur Gesundheitsförderung, Gewalt- und Suchtvorbeugung teil. Momentan beteiligen sich alle neun Klassen daran und erforschen mit der Symbolfigur Klaro, was sie selbst tun können, um gesund zu bleiben und sich wohlzufühlen.

„Das bundesweite Programm begleitet die Kinder von Klasse eins bis vier, begeistert sie für das Thema Gesundheit und stärkt sie in ihrer persönlichen und sozialen Entwicklung – denn starke Kinder brauchen weder Suchtmittel noch Gewalt“, so Schulleiterin Helga Dückers-Janßen. Zwei- bis dreimal pro Schuljahr führt jemand vom Klasse2000-Team neue Themen in den Unterricht ein, die die Lehrkräfte anschließend vertiefen. Die Themen reichen von Ernährung, Bewegung und Entspannung bis hin zu sich selbst mögen und Freunde haben, Probleme und Konflikte gewaltfrei lösen, kritisch denken und Nein-Sagen, etwa zu Alkohol und Zigaretten. Die Inhalte werden spielerisch und mit interessanten Materialien vermittelt. Um auch in der Corona-Pandemie präsent zu sein, hat Klasse2000 sein digitales Angebot für Kinder, Eltern und Lehrkräfte stark ausgeweitet.