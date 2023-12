Bis zum 12. Dezember in der Beichtkapelle Kevelaer Ausstellung zu Kinderrechten

Der Parcours kann zu folgenden Zeiten besucht werden: von Mittwoch, 6. Dezember bis Dienstag, 12. Dezember täglich von 17 bis 18 Uhr oder nach Absprache. Mit dem Parcours soll das Bewusstsein für die persönliche Menschenwürde und das Recht auf Unversehrtheit gestärkt werden, erklärt Pastoralreferent Frank Ingendae. In der Adventszeit, habe dies nochmal eine besondere Bedeutung. „Weil wir auf das Weihnachtsfest in der Kirche zugehen. An diesem Fest selbst, so sagt unser Glaube, zeigt sich Gott in einem Kind selbst als schutzbedürftig. In der friedlichen Szene an der Krippe will Gott jede Form von Gewalt durchbrechen“, erklärt Ingendae. So soll auch in der Kirche eine hohe Sensibilität der Selbstbestimmtheit von Menschen und zugleich Respekt voreinander immer mehr Raum gegeben werden. Pädagogisch ist der Parcours der Katholischen Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz NRW für Kinder zwischen acht und zwölf Jahre konzipiert. Kontaktaufnahme um einen Termin zu vereinbaren per E-Mail: ingendae-f@bistum-muenster.de oder telefonisch unter 02832 938103.