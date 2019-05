Kultur in Kevelaer : Ausstellung zeigt Stummels Erbe

INFO

Kinder Am Samstag, 15. Juni, findet von 10 bis 12.30 Uhr der Kinderworkshop „Monumental phänomenal“ statt, bei dem Interessierten (ab 8 Jahren) die Grundlagen der Historienmalerei präsentiert werden, Anmeldung erforderlich. Preis: 6 Euro.

Führung Eine Führung mit anschließendem Kaffee und Kuchen findet unter dem Motto „Aber bitte mit Sahne!“ am Donnerstag, 27. Juni, um 15 Uhr statt, eine Anmeldung ist erforderlich. Preis: 6,50 Euro. Zudem finden jeweils am Samstag, 15. Juni und 6. Juli, um 15 Uhr öffentliche Führungen statt. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Preis: 5 Euro.

Erwachsene Der Erwachsenenworkshop „Kunst auf Glas“ (ab 16 Jahre) beginnt am Samstag, 6. Juli, ab 10 Uhr, eine Anmeldung ist erforderlich. Die Teilnahme kostet 12 Euro.