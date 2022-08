Kunst in Kevelaer : „Land Art“ zeigt in Achterhoek die Vielfalt der Kunst

In idyllischer Umgebung kommt es in Achterhoek drei Tage lang zur Begegnung mit Kunst. Foto: Veranstalter

Achterhoek 33 Künstler präsentieren vom 26. bis 28. August ihre Werke am Hungerwolfsweg. Die Ausstellung wird umrahmt von kulinarischen Köstlichkeiten.

Zum neunten Mal öffnet die „Land Art“ ihre Pforten. 33 Künstler aus dem Ruhrgebiet , dem Niederrhein und dem angrenzenden Umland sind vom 26. bis 28. August dabei. Die passende Location, hinter wunderschönen schmiedeeisernen Toren, auf einem alten umgebauten Landhof in der Ortschaft Achterhoek lässt für den Besucher zwar die Pforten, aber ganz sicher keine Wünsche offen. Auf und in dem Anwesen lassen sich verschiedenste Kunstobjekte für Haus und Garten optimal präsentieren. Die Idylle lädt zu eingehender Betrachtung ein.

Unter den zahlreichen Exponaten finden sich Kunstformen wie Plastiken, Skulpturen, Glas- und Keramikwerke, Holz- und Steinbildhauereien, Schmiedekunst und Stahlobjekte, Bronze- und Betonkunst wieder. Von zeitlos-klassisch über alternativ-recycled bis hin zu verrückt-modern, entdecken nicht nur Kunstliebhaber und -sammler die verschiedensten Formen und Stilrichtungen für sich.„Bei der Wahl der Aussteller haben wir wieder ganz bewusst großen Wert auf eine Abwechslung der verschiedenen Kunstformen und Kunstrichtungen gelegt, so dass sich jeder Besucher in seinem Spektrum wiederfinden und gleichzeitig auch Neues für sich entdecken kann“, teilt Gastgeberin Judith Schelbergen mit.

Erneut wird der Natur- und Kultur Verein (Nuk Achterhoek) die Cafeteria ausrichten mit selbstgebackenen Kuchen und Fairtrade-Kaffee vom Weltladen Geldern , der in diesem Jahr auch wieder mit einem Stand bei der „Land Art“ vertreten sein wird. Außerdem wird es wieder den Flammkuchenverkauf geben, der zum Wein von Viniazzi Weine passt. Der erste niederrheinische Weinbauer aus Geldern, Gianluca Antoniazzi, ist mit seinem Weinhandel in diesem Jahr erstmalig bei der Land Art dabei. Für alle, die es deftiger mögen, gibt es wieder Ralfs und Irenes Grillstand.

Die Ausstellung am Hungerwolfsweg 12 in Achterhoek ist am Freitag von 13 bis 18 Uhr geöffnet und am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr.