Lokale Wirtschaft : Aus Holz Derks wird „Bauen und Leben“

Heinz Derks geht in Ruhestand, Norman Pöttmann, Geschäftsmann von „Bauen und Leben“, steht in den Startlöchern. Foto: Evers, Gottfried (eve)

KEVELAER Heinz Derks geht in Ruhestand. Das Geschäft geht weiter. Am 1. Mai werden die 15.000 Quadratmeter Verkaufs- und Lagerfläche übergeben.

Von außen haben die ersten bereits gesehen, dass bei Holz Derks etwas in Bewegung ist. Eine neue Beschriftung wird am Gebäude an der Feldstraße angebracht. „Warum werden denn die Schilder abgenommen?“, wurde Firmenchef Heinz Derks bereits mehrfach gefragt. Er kann die Kunden beruhigen, für sie soll sich am Service nichts ändern, nur wird bald „Bauen und Leben“ an der Fassade stehen.

Denn das Unternehmen übernimmt zum 1. Mai die traditionsreiche Firma aus Kevelaer. Aus Altersgründen gibt Heinz Derks den Betrieb ab, er ist inzwischen 74 Jahre alt, da sei es Zeit, beruflich etwas kürzer zu treten. Einen Nachfolger in der Familie habe er nicht, daher sei er froh, mit „Bauen und Leben“ ein Unternehmen gefunden zu haben, das den Betrieb komplett übernimmt.

Info Der Marketingpreis Kevelaer Der Marketing-Preis-Kevelaer wird von der Wirtschaftsförderung der Wallfahrtsstadt Kevelaer verliehen. Im vergangenen Jahr geschah das zum 31. Mal. Ausgezeichnet werden erfolgreiche Unternehmer für herausragende Leistungen. Im Jahr 2010 durfte sich Heinz Derks über den Preis freuen.

„Ganz wichtig war mir, dass alle Mitarbeiter übernommen werden und auch weiter am Standort in Kevelaer bleiben können“, sagt Derks, der das Unternehmen, das sein Vater nach dem Krieg gegründet hatte, über viele Jahre geführt hat.

„Holz für alles. Und alles, was dazu gehört“ – diesen Slogan formulierte Heinz Derks bereits vor vielen Jahren, und er beschreibt bis heute die Produktpalette. Anfang der 60er Jahre übernahm Heinz Derks den elterlichen Betrieb. Das Unternehmen an der Biegstraße wuchs, zog Mitte der 80er Jahre mit acht Mitarbeitern an die Feldstraße. Schreiner, Messebauer ebenso wie Privatleute nutzen Service und Kompetenz der Fachberater.

Viele der heute 25 Mitarbeiter haben schon bei Holz Derks ihre Ausbildung gemacht. Heinz Derks ist zudem Gründungsmitglied von „HolzLand“, der führenden Kooperation im Holzfachhandel. Für seinen Unternehmergeist war Derks 2010 auch mit dem Marketingpreis der Stadt Kevelaer ausgezeichnet worden.

Vom guten Ruf der Firma als Holzspezialist will auch „Bauen und Leben“ profitieren. „Der Bereich bedeutet eine Kompetenzerweiterung für uns, denn diesen Bereich hatten wir bei unseren Standorten bisher noch nicht“, sagt Norman Pöttmann, Geschäftsführer von „Bauen und Leben“. „Wir übernehmen ein sehr gut geführtes Unternehmen, das einen guten Namen in der Region hat. Wir setzen auf die Verbundenheit der Kunden zu Holz Derks.“ Daher wird sich draußen auf dem neuen Firmenlogo auch der Hinweis auf „Holz Derks“ finden.

Innen soll für die Kunden alles bleiben wie es ist. Sie finden hier 15.000 Quadratmeter Verkaufs- und Lagerfläche vor. Die Kunden kommen hauptsächlich aus dem Umkreis von 50 Kilometern. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Schreiner, Tischler, Dachddecker und Industrieunternehmen. Dazu kommen zahlreiche Privatkunden.

„Bauen und Leben“ mit Sitz in Duisburg hat sich im Baustoffhandel einen Namen gemacht. Die Firma hat jetzt insgesamt acht Standorte. Vier davon sind in der Region, in Geldern, Kamp-Lintfort, Hasselt und ab dem 1. Mai auch in Kevelaer. Durch den neuen Bereich „Holz“ verspricht sich das Unternehmen auch Synergieeffekte.